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Происшествия | Жительница Челябинской области попала под пензенскую фуру

12.01.2017|11:38
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В среду, 11 января, около 19:00 в Чебаркульском районе Челябинской области случилось ДТП: водитель большегруза, житель Пензенской области, сбил пешехода.

Пострадавшая, 25-летняя жительница деревни Коротаново, получила телесные повреждения и была доставлена в Чебаркульскую городскую больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что молодая женщина неожиданно выбежала на проезжую часть из-за автобуса, который остановился на встречной полосе для высадки пассажиров. Водитель фуры пытался экстренно затормозить, но избежать наезда на человека не удалось.

Известно, что водительский стаж пензенца составляет 10 лет. Медицинское освидетельствование подтвердило, что спиртные напитки он не употреблял. Дальнобойщик сам оказал пострадавшей первую помощь и вызвал медиков и полицейских.

«В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Источник — фото с сайта 74.мвд.рф
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Гость|12.01.2017 12:08|

penzainform.ru писал(a):

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что молодая женщина неожиданно выбежала на проезжую часть из-за автобуса, который остановился на встречной полосе для высадки пассажиров.
Классная вещь видеорегистратор.

Гость|12.01.2017 13:05|

вот так вот из за чьей то невнимательности теперь доказывай что не осел .ему и так подобный случай не радость + еще сколько манежить будут ...........

Имя: Гость
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