12.01.2017 | 11:38

В среду, 11 января, около 19:00 в Чебаркульском районе Челябинской области случилось ДТП: водитель большегруза, житель Пензенской области, сбил пешехода.

Пострадавшая, 25-летняя жительница деревни Коротаново, получила телесные повреждения и была доставлена в Чебаркульскую городскую больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что молодая женщина неожиданно выбежала на проезжую часть из-за автобуса, который остановился на встречной полосе для высадки пассажиров. Водитель фуры пытался экстренно затормозить, но избежать наезда на человека не удалось.

Известно, что водительский стаж пензенца составляет 10 лет. Медицинское освидетельствование подтвердило, что спиртные напитки он не употреблял. Дальнобойщик сам оказал пострадавшей первую помощь и вызвал медиков и полицейских.

«В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.