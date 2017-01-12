12.01.2017 | 10:48

В Заречном проводится проверка по факту ДТП, предполагаемым виновником которого стал нетрезвый 39-летний водитель Toyota Land Cruiser.

«Свои «приключения» автомобилист начал на дороге напротив дома № 5 на ул. Заречной, где въехал в припаркованный красный «Рено». Скрывшись с места ДТП, он устроил многочисленные аварии в 18-м микрорайоне», - сообщает портал «Заречье сегодня».

На внутридворовой территории на улице Озерской он повредил еще 12 автомобилей. В финале, по словам очевидцев, внедорожник лоб в лоб столкнулся с «Мерседесом».

«Сотрудники ОГИБДД, оперативно выехавшие на место происшествия, задержали водителя в 18-м микрорайоне. Результаты медэкспертизы подтвердили, что водитель «Тойоты» находился в состоянии алкогольного опьянения», - пояснил начальник ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Заречный Максим Ботяновский.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Материалы будут переданы в суд. За то, что водитель скрылся с места ДТП, ему грозит административный арест либо лишение прав на срок до полутора лет, за управление автомобилем в состоянии опьянения - лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.