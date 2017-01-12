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Происшествия | В Заречном нетрезвый водитель повредил 13 автомобилей

12.01.2017|10:48
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В Заречном проводится проверка по факту ДТП, предполагаемым виновником которого стал нетрезвый 39-летний водитель Toyota Land Cruiser.

«Свои «приключения» автомобилист начал на дороге напротив дома № 5 на ул. Заречной, где въехал в припаркованный красный «Рено». Скрывшись с места ДТП, он устроил многочисленные аварии в 18-м микрорайоне», - сообщает портал «Заречье сегодня».

На внутридворовой территории на улице Озерской он повредил еще 12 автомобилей. В финале, по словам очевидцев, внедорожник лоб в лоб столкнулся с «Мерседесом».

«Сотрудники ОГИБДД, оперативно выехавшие на место происшествия, задержали водителя в 18-м микрорайоне. Результаты медэкспертизы подтвердили, что водитель «Тойоты» находился в состоянии алкогольного опьянения», - пояснил начальник ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Заречный Максим Ботяновский.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Материалы будут переданы в суд. За то, что водитель скрылся с места ДТП, ему грозит административный арест либо лишение прав на срок до полутора лет, за управление автомобилем в состоянии опьянения - лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

Источник — Фото портала «Заречье сегодня»
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Гость|12.01.2017 11:02|

Враньё и напраслина. Пьянь передвигается только на отечественных авто.

Гость|12.01.2017 11:06|

Гость писал(a):

Пьянь передвигается только на отечественных авто.
Ну почему же, бывает и на ино и вот наглядный пример !

Гость|12.01.2017 11:07|

penzainform.ru писал(a):

внедорожник лоб в лоб столкнулся с «Мерседесом».
Встретились как то два непростых-достойных человека, и дал один из них дёру.

Как смог скрыться вдупель пьяный да после лобового столкновения, сколько он дал полицаям?

Гость|12.01.2017 11:07|

какой нехороший дядечка-алкаш.....

Гость|12.01.2017 11:09|

Такое только в быдло-Пензе могло быть, но никак не в культурном Заречном. Да?

Гость|12.01.2017 11:14|

Гость писал(a):

Ну почему же, бывает и на ино и вот наглядный пример !
Да ты чо? Не может быть! А кто-то намедни захлёбывался, заставляя ГИБДД проверять только "тазобраки". Мол, только на них ездит пьянь. А тут на тебе! Оказывается, и там и там виноваты ВОДИТЕЛИ, а не марки авто...

Гость|12.01.2017 11:14|

Это от безнаказанности, они там все кумовья.

Гость|12.01.2017 11:14|

Главное что никто из людей не пострадал. А так пусть знают Наших. В Заречном полно Ланд Крузеров и Мерседесов, всё таки был Новый год, и в крови у русских людей покуражиться , показать свою молодецкую удаль. Но праздники закончились , пора приступать к работе. А Мерседесов и Крузаков, нам немцы и японцы ещё наделают. Зря что ли мы в 1945 кровь свою из за них проливали.

Гость|12.01.2017 11:22|

И много ты в 1945 крови пролил?))

Гость|12.01.2017 11:22|

А может это лоси так поразвлекались? А сваливают на бедного водителя крузака?

Имя: Гость
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