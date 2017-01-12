12.01.2017 | 18:41

Два автобуса Mercedes одновременно двигались в Арбеково по маршруту № 66. У дома № 15 на проспекте Победы (рядом с остановкой) они столкнулись. ДТП произошло ближе к вечеру.

«Я ничего не видела, только слышала удар. Потом подошла женщина и сказала, что автобус врезался в автобус», - рассказала жительница г. Пензы Галина Коновалова

В автомобиле скорой помощи медики осмотрели пассажиров общественного транспорта.

По предварительным данным в результате столкновения пострадали две пассажирки - женщины 1953 и 1989 годов рождения. Им оказали помощь на месте происшествия и отпустили.

Автобусы серьезно разбиты, они еще долго не встретятся на маршруте в одно время и в одном месте.