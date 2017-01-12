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Происшествия | На проспекте Победы столкнулись два автобуса № 66

12.01.2017|18:41
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Два автобуса Mercedes одновременно двигались в Арбеково по маршруту № 66. У дома № 15 на проспекте Победы (рядом с остановкой) они столкнулись. ДТП произошло ближе к вечеру.

«Я ничего не видела, только слышала удар. Потом подошла женщина и сказала, что автобус врезался в автобус», - рассказала жительница г. Пензы Галина Коновалова

В автомобиле скорой помощи медики осмотрели пассажиров общественного транспорта.

По предварительным данным в результате столкновения пострадали две пассажирки - женщины 1953 и 1989 годов рождения. Им оказали помощь на месте происшествия и отпустили.

Автобусы серьезно разбиты, они еще долго не встретятся на маршруте в одно время и в одном месте.

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Гость|12.01.2017 18:56|

Кошмар, кошмаааар! Вот точно вам говорю, 4-го мая 1925 года Земля налетит на небесную ось!

Гость|12.01.2017 18:59|

ты чё курил даун

Гость|12.01.2017 19:04|

penzainform.ru писал(a):

Два автобуса Mercedes одновременно двигались в Арбеково по маршруту № 66
Они теперь что,парами ездят?)))

Гость|12.01.2017 19:04|

сколько раз наблюдал такие "гонки" автобусников...два автобуса одного маршрута, выясняют, кто придет первым к следующей остановке. Вот и результат...

Гость|12.01.2017 19:06|

Гость писал(a):

Они теперь что,парами ездят?)))
как летчики: ведомый и ведущий ))

Гость|12.01.2017 19:11|

Аха,ну вот мои мечты сбываются

Имя: Гость
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