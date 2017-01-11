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Происшествия | В Пензе разыскивают пропавшую 14-летнюю Анжелу Ухову

11.01.2017|11:10
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В Пензе устанавливается местонахождение 14-летней Анжелы Уховой. Оно неизвестно с 31 декабря, когда девочка ушла из дома на улице Привокзальной. На розыск пропавшей ориентирован весь личный состав полиции Пензы.

Анжеле Уховой на вид 14 лет, рост 160 см. У нее среднее телосложение, русые волосы ниже плеч, серо-голубые глаза.

В день исчезновения на девочке были темно-серый пуховик с капюшоном, синие джинсы, черная вязаная шапка, на ногах - черные сапоги с желтой опушкой. С собой она имела серую сумку.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите ее по телефонам Управления МВД России по городу Пензе: 8 (8412) 598-002, 598-008 или 02», - обратились к гражданам в пресс-службе УМВД.

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Гость|11.01.2017 11:21|

фото супер

Гость|11.01.2017 11:40|

кого можно ориентировать по такой фотке

Гость|11.01.2017 11:42|

Неужели нормальной фото не нашлось?

Гость|11.01.2017 11:52|

Гость писал(a):

Неужели нормальной фото не нашлось?
нормальное такое селфи

Гость|11.01.2017 12:14|

Храни Бог девочку!

Гость|11.01.2017 12:45|

Сбежала с другом . Подружки об этом знают

Гость|11.01.2017 12:46|

не возвращайся

Гость|11.01.2017 12:48|

В игил?

Имя: Гость
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