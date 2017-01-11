11.01.2017 | 11:10

В Пензе устанавливается местонахождение 14-летней Анжелы Уховой. Оно неизвестно с 31 декабря, когда девочка ушла из дома на улице Привокзальной. На розыск пропавшей ориентирован весь личный состав полиции Пензы.

Анжеле Уховой на вид 14 лет, рост 160 см. У нее среднее телосложение, русые волосы ниже плеч, серо-голубые глаза.

В день исчезновения на девочке были темно-серый пуховик с капюшоном, синие джинсы, черная вязаная шапка, на ногах - черные сапоги с желтой опушкой. С собой она имела серую сумку.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите ее по телефонам Управления МВД России по городу Пензе: 8 (8412) 598-002, 598-008 или 02», - обратились к гражданам в пресс-службе УМВД.