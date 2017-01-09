09.01.2017 | 09:18

В Пензенской области устанавливают обстоятельства и причину аварии, унесшей жизнь декана одного из региональных вузов.

Инцидент произошел в субботу, 7 января, в Городищенском районе. На 674-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Лада-Ларгус» и грузовик Scania. В результате погиб 41-летний мужчина, пострадала женщина такого же возраста.

«К ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось три человека, выезжала одна единица техники. Спасатели стабилизировали транспортное средство, отключили аккумуляторную батарею и вытащили пострадавшую», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», в аварии погиб декан технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета Владимир Варламов. Прощание с ним пройдет в главном корпусе вуза во вторник, 10 января, с 10:00 до 11:00.

Кроме того, в соцсетях объявлен сбор крови для супруги погибшего. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.