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Происшествия | Декан пензенского вуза погиб в ДТП на трассе М5 «Урал»

09.01.2017|09:18
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В Пензенской области устанавливают обстоятельства и причину аварии, унесшей жизнь декана одного из региональных вузов.

Инцидент произошел в субботу, 7 января, в Городищенском районе. На 674-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Лада-Ларгус» и грузовик Scania. В результате погиб 41-летний мужчина, пострадала женщина такого же возраста.

«К ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось три человека, выезжала одна единица техники. Спасатели стабилизировали транспортное средство, отключили аккумуляторную батарею и вытащили пострадавшую», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», в аварии погиб декан технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета Владимир Варламов. Прощание с ним пройдет в главном корпусе вуза во вторник, 10 января, с 10:00 до 11:00.

Кроме того, в соцсетях объявлен сбор крови для супруги погибшего. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Гость|09.01.2017 09:36|

А в это время, 100 единиц спец техник бороздили просторы Пензы.

Гость|09.01.2017 09:38|

penzainform.ru писал(a):

Прощание с ним пройдет в главном корпусе вуза во вторник, 9 января, с 10:00 до 11:00.
Пензаинформ-кончай бухать!!!

Гость|09.01.2017 09:42|

penzainform.ru писал(a):

10 января, с 10:00 до 11:00.
Ну вот, опохмелились пора и какой нибудь позитивчик, как всё у нас хорошо.

Гость|09.01.2017 09:52|

По встречке не ездите

Гость|09.01.2017 09:54|

Гость писал(a):

По встречке не ездите
Тоже думаю не надо.

Гость|09.01.2017 10:02|

На фото НЛО?

Гость|09.01.2017 10:06|

Гость писал(a):

На фото НЛО?
Ты чо!? Это высшее достижение тазопрома!

Гость|09.01.2017 10:09|

Люди, даже на суперпупершипованной резине, не гоняйте зимой на скорости по скользкой трассе, - от вашей или чьей-то смерти отделяет лишь один резкий поворот руля.

Гость|09.01.2017 10:35|

Я видела это дтп через минуты две ехала почти за ним Все думаю зачем он на обгон пошел там осталось до двухполосного движения несколько метров.Да и машины двигались мы в колоне все ехали 40-60 км не больше метель была.Я хотела остановится но двое детей было в салоне не хотела чтоб они это видили. Я всеже думала что этот мужчина живой.......Царство небесное этому мужчине.

Имя: Гость
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