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Происшествия | 27-летний пензенец найден повешенным на трансформаторной будке

09.01.2017|09:28
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В понедельник, 9 января, в 1:30 в полицию поступило сообщение о том, что в микрорайоне Арбеково обнаружен повешенным мужчина. Тело было найдено на трансформаторной будке.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Личность погибшего установлена - им оказался 27-летний житель Пензы.

«Проверку по данному делу проводит Следственное управление СК России по Пензенской области», - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Гость|09.01.2017 09:38|

ИИИИИИИИДДДДДДДИИИИИОООООТТТТТЫЫЫЫЫ!

С какой новости вы начинаете неделю!!!???

Сиротский ну наведи элементарный информационный порядок, что бы жить хотелось, а не на поминках находится

Гость|09.01.2017 09:49|

А жить так хочется ребята а вылезать уж силы нет

Гость|09.01.2017 09:59|

Моя мечта - застрелиться.

Гость|09.01.2017 10:01|

Из рогатки или салютом?

Гость|09.01.2017 10:04|

Что то частенько граждане вешаться стали, кто в лесополосе, а кто и где...

Аппараты по продаже верёвок и мыла запрещать будут, или до нужного "непростого" гражданина?

Гость|09.01.2017 10:12|

Гость писал(a):

ИИИИИИИИДДДДДДДИИИИИОООООТТТТТЫЫЫЫЫ!
И статья, и этот комментарий - последствия новогодних каникул. Депутаты приняли себе закон и греют задницы за границей, а вся страна захлебывается безумием. Депутаты! На кого работаете? Отмените зимние каникулы на***! 2 января все на работу!

Гость|09.01.2017 10:18|

Пусть продолжаются каникулы!

Гость|09.01.2017 10:18|

стабильность...

Гость|09.01.2017 10:24|

Про самоубийства (если это оно) вообще НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ в СМИ потому что такая информация с описанием способов подталкивает колеблющихся.

Гость|09.01.2017 10:28|

На таких новостях и держится рейтинг наших СМИ.

Гость|09.01.2017 10:36|

это жизнь...лучше про то как корабли бороздят просторы мирового океана?

Гость|09.01.2017 10:44|

Гость писал(a):

Гость|09.01.2017 10:36|

это жизнь...лучше про то как корабли бороздят просторы мирового океана?

У на не корабли у нас 100 единиц спец техники.

Прочитаешь и жить хочется, только на улицу лучше через неделю другую выходить а лучше уже летом и не у нас а где нибудь на лазурном побережье.

Имя: Гость
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