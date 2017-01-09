09.01.2017 | 09:28

В понедельник, 9 января, в 1:30 в полицию поступило сообщение о том, что в микрорайоне Арбеково обнаружен повешенным мужчина. Тело было найдено на трансформаторной будке.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Личность погибшего установлена - им оказался 27-летний житель Пензы.

«Проверку по данному делу проводит Следственное управление СК России по Пензенской области», - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.