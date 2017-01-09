09.01.2017 | 10:15

В воскресенье, 8 января, в селе Овчарном Нижнеломовского района произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

В 13:43 на 534-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Лада-Калина» и Kia Spectra.

На место происшествия выезжали трое спасателей на спецавтомобиле.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», им оказался 25-летний мужчина.