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Происшествия | 25-летний мужчина пострадал при аварии в Нижнеломовском районе

09.01.2017|10:15
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В воскресенье, 8 января, в селе Овчарном Нижнеломовского района произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

В 13:43 на 534-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Лада-Калина» и Kia Spectra.

На место происшествия выезжали трое спасателей на спецавтомобиле.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», им оказался 25-летний мужчина.

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