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Происшествия | 16-летний житель Засечного найден живым и невредимым

06.01.2017|10:46
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16-летний житель села Засечного, пропавший 30 декабря, вернулся домой. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним: подросток ушел из дома примерно в 22:00 в предпоследний день декабря. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

При объявлении юноши в розыск в полиции уточняли, что с собой у него имелась справка ВТЭК об инвалидности (глухонемой).

В четверг, 5 января, подросток вернулся домой.

«Все это время он находился у знакомых в Москве. Противоправных действий в отношении жителя Пензенской области не совершалось», - добавили в пресс-службе УМВД.

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Гость|06.01.2017 11:04|

Я все это время находился у знакомых в городн N. Противоправных действий в отношении жителя Пензенской области не совершалось

Гость|06.01.2017 11:28|

А позвонить домой родным, чтоб "на ушах" праздник не встречали не мог, ибо глухонемой...

Имя: Гость
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