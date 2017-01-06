06.01.2017 | 10:46

16-летний житель села Засечного, пропавший 30 декабря, вернулся домой. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним: подросток ушел из дома примерно в 22:00 в предпоследний день декабря. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

При объявлении юноши в розыск в полиции уточняли, что с собой у него имелась справка ВТЭК об инвалидности (глухонемой).

В четверг, 5 января, подросток вернулся домой.

«Все это время он находился у знакомых в Москве. Противоправных действий в отношении жителя Пензенской области не совершалось», - добавили в пресс-службе УМВД.