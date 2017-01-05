05.01.2017 | 17:07

Частный дом в Терновке почти полностью уничтожен огнем. Пожар начался в полдень. На место происшествия незамедлительно прибыли шесть боевых расчетов. В тот момент из-под крыши вырывалось пламя.

«Площадь горения составила около 100 квадратных метров. Незамедлительно были поданы стволы на решающее направление. Удалось избежать перехода огня на соседние строения», - сообщил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Анатолий Дмитриев.

Перепуганные соседи и вызвали пожарную охрану.

«Дом загорелся моментально. Соседи жили вчетвером: Олег, его жена, мать и ребенок», - рассказал пензенец Юрий.

Молодой семьи в тот момент дома не было. Соседи говорят, что, возможно, люди уехали за пределы города. Во время спасательной операции погорельцы еще не знали, что лишились крыши над головой.

После того как пожар удалось ликвидировать, спасатели смогли попасть внутрь строения. На кухне было обнаружено тело пожилой женщины. Вероятно, в той части дома и находился очаг возгорания.