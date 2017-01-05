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Происшествия | В Терновке в сгоревшем доме обнаружили тело женщины

05.01.2017|17:07
Печать

Частный дом в Терновке почти полностью уничтожен огнем. Пожар начался в полдень. На место происшествия незамедлительно прибыли шесть боевых расчетов. В тот момент из-под крыши вырывалось пламя.

«Площадь горения составила около 100 квадратных метров. Незамедлительно были поданы стволы на решающее направление. Удалось избежать перехода огня на соседние строения», - сообщил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Анатолий Дмитриев.

Перепуганные соседи и вызвали пожарную охрану.

«Дом загорелся моментально. Соседи жили вчетвером: Олег, его жена, мать и ребенок», - рассказал пензенец Юрий.

Молодой семьи в тот момент дома не было. Соседи говорят, что, возможно, люди уехали за пределы города. Во время спасательной операции погорельцы еще не знали, что лишились крыши над головой.

После того как пожар удалось ликвидировать, спасатели смогли попасть внутрь строения. На кухне было обнаружено тело пожилой женщины. Вероятно, в той части дома и находился очаг возгорания.

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Гость|05.01.2017 17:37|

Случаем, не там макдоналдс строить собирались? :)

Гость|05.01.2017 20:10|

Нет. Там KFC будет...

Гость|05.01.2017 20:36|

penzainform.ru писал(a):

На улице Петровского
К сведению не образованных журналистов: такой улицы в г.Пензе нет, а есть улица ПЕТРОВСКАЯ, названная так в честь города Петровск! Те ещё "писарчуки", с бодуна всё ещё, видимо!

Гость|05.01.2017 21:12|

penzainform.ru писал(a):

Дом загорелся моментально
Поджог? Ну а экспертиза установит, что как всегда неисправная электропроводка...или печное оборудование...

Гость|05.01.2017 21:25|

"К сведению не образованных журналистов: такой улицы в г.Пензе нет, а есть улица ПЕТРОВСКАЯ, названная так в честь города Петровск! "

Да успокойся уже, филолог хренов!Иди диктант по русскому пиши!

Гость|05.01.2017 21:26|

брешут собаки, сначала только одна со стороны аэропорта, затем две из центра, а сколько всего было - так и скажем, что незамедлительно прибыли шесть боевых расчетов.

Гость|05.01.2017 21:53|

Собственники прилегающих земельных участков - теперь думается лучше, правда?

Гость|05.01.2017 21:58|

penzainform.ru писал(a):

На улице Петровского, 21, больше нет частного дома, он почти полностью уничтожен огнем.
Журналисты, Петровская, 21 - филиал детского сада №147, если что.

Гость|05.01.2017 22:03|

Гость писал(a):

Поджог? Ну а экспертиза установит, что как всегда неисправная электропроводка...или печное оборудование...
Вернётся кому-то бумерангом. Будет выть за что.

Гость|05.01.2017 22:08|

Гость писал(a):

Гость|05.01.2017 21:53|

Собственники прилегающих земельных участков - теперь думается лучше, правда?

Это угроза?

Гость|05.01.2017 22:30|

год красного петуха

Гость|06.01.2017 01:11|

Гость писал(a):

К сведению не образованных журналистов:
Гость писал(a):
а есть улица ПЕТРОВСКАЯ, названная так в честь
Хватит врать! Мы в географическом обществе уточняли!

Гость|06.01.2017 01:16|

На этом доме должна висеть раритетная табличка: "ул. Калинина" - еще с тех пор, когда Терновка была отдельным селом.

Гость|06.01.2017 08:46|

Я может чё не понимаю.... Открываю 2gis. Вбиваю адрес Петровская 21 (Петровского нет такой улицы). Открывается детский сад № 147... Трехэтажное здание... Какой частный дом?... Вокруг только многоэтажки. 11 канал - вы совсем что ли?... Ну 2 раза кликнуть мышкой - что совсем лень что ли и проверить хотя бы элементарно - что за чушь вы пишите!!!

Гость|06.01.2017 10:31|

Прикольно... Остановка "ул. Петровского" в Пензе есть, а улицы Петровского нет.

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Имя: Гость
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