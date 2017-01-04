04.01.2017 | 15:37

Сотрудники пензенской полиции разыскивают 16-летнего Максима Сергеевича Замахина. Подросток ушел из дома в селе Засечном примерно в 22:00 30 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.

«На вид ему 16 лет, рост 175 см, телосложение худощавое, волосы темные, лицо без особых примет», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В день исчезновения мальчик был одет в болоньевую куртку бордового цвета, серый пуловер с рисунком в виде черепа, синюю футболку с белыми полосами на груди, джинсы, замшевые темно-коричневые ботинки.

С собой имел темно-синий рюкзак, паспорт, справку ВТЭК об инвалидности (глухонемой) и iPhone.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться юноша, просят сообщать ее по телефонам: 599-302, 599-316, 8-999-110-98-79.