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Происшествия | ДТП в Никольском районе унесло жизни двух молодых людей

02.01.2017|11:34
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В субботу, 31 декабря, в Никольском районе произошло трагическое ДТП. В 5:20 на 41-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка столкнулись автомобили ВАЗ-2115 под управлением 25-летнего водителя и Hyundai Grand Starex, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате аварии водитель и 23-летний пассажир ВАЗа от полученных телесных повреждений скончались на месте. Второй пассажир, находившийся в салоне отечественного автомобиля, 23-летний молодой человек, госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«Водитель автомобиля Hyundai был осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен. По данному факту проводится проверка», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|02.01.2017 11:55|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2115
это не машина

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