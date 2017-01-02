02.01.2017 | 11:34

В субботу, 31 декабря, в Никольском районе произошло трагическое ДТП. В 5:20 на 41-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка столкнулись автомобили ВАЗ-2115 под управлением 25-летнего водителя и Hyundai Grand Starex, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате аварии водитель и 23-летний пассажир ВАЗа от полученных телесных повреждений скончались на месте. Второй пассажир, находившийся в салоне отечественного автомобиля, 23-летний молодой человек, госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«Водитель автомобиля Hyundai был осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен. По данному факту проводится проверка», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.