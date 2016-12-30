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Происшествия | В Пензе выясняют обстоятельства отравления двух девушек

30.12.2016|16:32
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Две несовершеннолетние жительницы Пензы были доставлены в четверг, 29 декабря, в токсикологическое отделение городской клинической больницы имени Г. А. Захарьина с отравлением этанолом.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ» из собственных источников, с утра девушки были в сауне в компании приятельниц и употребили крепкие алкогольные напитки. Им стало плохо, подруги вызвали скорую помощь.

В больнице девушек поместили в отделение реанимации, где медики провели необходимые процедуры. Одну из пациенток перевели в общую палату уже вечером того же дня, вторую - в пятницу, 30 декабря.

Между тем в социальных сетях распространяются сильно преувеличенные слухи о числе отравившихся. В одной из популярных пензенских групп анонимный пользователь сообщает: «Вчера и позавчера девять подростков из Пензы (из разных компаний, в разное время и в разных магазинах) приобрели алкогольные напитки... Сегодня 7 из них в коме в токсикологии. Две девушки в тяжелейшем состоянии. Отравились некачественным алкоголем!»

Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«В четверг, 29 декабря, в 13:30 в полицию поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлены две девочки 2001 года рождения с признаками алкогольного отравления.

Предварительно установлено, что они в компании подруг распивали спиртные напитки в одном из заведений.

В настоящее время сотрудниками ПДН проводится проверка: выясняется, где несовершеннолетние приобрели алкоголь и как они оказались в данном заведении. Изъятое спиртное направлено на экспертизу».

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Гость|30.12.2016 16:47|

Ягуаром траванулись?

Гость|30.12.2016 16:57|

Яга - зло!!!

Гость|30.12.2016 17:00|

Да плевать! Двумя больше, двумя меньше, страна не обедняет.

Гость|30.12.2016 17:03|

7 в кузнецке, 76 в иркутске ...богатая у нас страна!

Имя: Гость
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