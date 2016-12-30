30.12.2016 | 09:33

В четверг, 29 декабря, в Нижнеломовском районе случилось ДТП с участием трех легковых автомобилей.

В 22:19 на 510-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2107, Daewoo Nexia и Ford Focus.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось три человека, выезжала одна единица техники», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», в аварии пострадали двое мужчин в возрасте 50 и 42 лет. О тяжести полученных ими травм не сообщается.

По факту произошедшего проводится проверка.