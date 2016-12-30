Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|30 дек 2016|11:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  64.40 $ 61.26 — курс продажи

  63.50 $ 60.32 — курс покупки

  64.40  |  $  61.26
 

Происшествия | Двое мужчин пострадали при аварии в Нижнеломовском районе

30.12.2016|09:33
Печать

В четверг, 29 декабря, в Нижнеломовском районе случилось ДТП с участием трех легковых автомобилей.

В 22:19 на 510-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2107, Daewoo Nexia и Ford Focus.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось три человека, выезжала одна единица техники», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», в аварии пострадали двое мужчин в возрасте 50 и 42 лет. О тяжести полученных ими травм не сообщается.

По факту произошедшего проводится проверка.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!