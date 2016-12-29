29.12.2016 | 18:00

Вечером в четверг, 29 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился читатель с сообщением, что в квартире, расположенной на третьем этаже дома № 168 на проспекте Строителей, произошел сильный хлопок. Ударной волной в помещении выбило окна.

В пресс-службе регионального УМВД подтвердили данный факт.

«В квартире взорвался самогонный аппарат», - уточнили сотрудники ведомства.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели.