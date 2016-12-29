Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|29 дек 2016|18:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |

  63.60 $ 60.91 — курс продажи

  62.70 $ 59.97 — курс покупки

  63.60  |  $  60.91
 

Происшествия | В одной из квартир на пр. Строителей взорвался самогонный аппарат

29.12.2016|18:00
Печать

Вечером в четверг, 29 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился читатель с сообщением, что в квартире, расположенной на третьем этаже дома № 168 на проспекте Строителей, произошел сильный хлопок. Ударной волной в помещении выбило окна.

В пресс-службе регионального УМВД подтвердили данный факт.

«В квартире взорвался самогонный аппарат», - уточнили сотрудники ведомства.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели.

0
0
0
0
 
Гость|29.12.2016 18:21|

Впереди у нас ещё много свершений...

Гость|29.12.2016 18:21|

последствия запрета спиртосодержащей продукции продолжаются....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!