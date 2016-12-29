29.12.2016 | 16:42

В четверг, 29 декабря, в Кузнецком районе случилось ДТП с участием двух отечественных автомобилей.

В 9:35 на улице Терехина в селе Никольском при столкновении «Лада-Калины» и ВАЗ-2107 пострадали несколько человек.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 8 человек, 2 единицы техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», в результате аварии телесные повреждения получили три человека: 33-летняя женщина и мужчины 46 и 20 лет.