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Происшествия | При аварии в Кузнецком районе пострадали три человека

29.12.2016|16:42
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В четверг, 29 декабря, в Кузнецком районе случилось ДТП с участием двух отечественных автомобилей.

В 9:35 на улице Терехина в селе Никольском при столкновении «Лада-Калины» и ВАЗ-2107 пострадали несколько человек.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 8 человек, 2 единицы техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», в результате аварии телесные повреждения получили три человека: 33-летняя женщина и мужчины 46 и 20 лет.

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Гость|29.12.2016 16:56|

Хорошо что утилизация случилась в городе, на скорости в 40 км, а вот если бы сие произошло на трассе ?

Имя: Гость
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