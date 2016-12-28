28.12.2016 | 15:18

Вечером у лампового завода, недалеко от дома на проспекте Победы, 96а, столкнулись четыре машины - две иномарки и два автомобиля отечественного производства.

За рулем трех из них были мужчины. Водителем четвертой оказалась дама. По предварительной информации, Nissan столкнулся с ВАЗ-2112, потом к ним присоединились «Лада-Калина» и Chevrolet. Больше всего досталось «двенадцатой».

Люди, находившиеся во всех автомобилях, осмотрены врачами скорой помощи, но никто из них не госпитализирован. Возможно, одной из причин дорожно-транспортного происшествия стали погодные условия: все случилось, когда уже стемнело, во время метели.