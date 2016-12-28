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Происшествия | На проспекте Победы произошла авария с участием четырех машин

28.12.2016|15:18
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Вечером у лампового завода, недалеко от дома на проспекте Победы, 96а, столкнулись четыре машины - две иномарки и два автомобиля отечественного производства.

За рулем трех из них были мужчины. Водителем четвертой оказалась дама. По предварительной информации, Nissan столкнулся с ВАЗ-2112, потом к ним присоединились «Лада-Калина» и Chevrolet. Больше всего досталось «двенадцатой».

Люди, находившиеся во всех автомобилях, осмотрены врачами скорой помощи, но никто из них не госпитализирован. Возможно, одной из причин дорожно-транспортного происшествия стали погодные условия: все случилось, когда уже стемнело, во время метели.

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Гость|28.12.2016 18:33|

не надо было ниссану по встречке обгонять. И машины угробил, и пробку всем обеспечил

Гость|28.12.2016 18:48|

Вчера около полуночи на круге напротив ТЦ Олимп дрифтовали какие-то уроды. Один из них на чёрной приоре чуть не устроил аварию, развернувшись на 180 градусов и встав поперёк дороги. Сделал он круга три. Вот урод,жалко номера не рассмотреть было. И это в такую погоду на такой дороге, там на небольшой-то скорости вчера всех заносило,а этот идиот ещё и вы...ся.

Гость|28.12.2016 18:50|

Гость писал(a):

это в такую погоду на такой дороге
...и на таком говне!

Гость|28.12.2016 18:51|

Гость писал(a):

Когда ни будь довыебывается
Как 2 пальца обоссать

Гость|28.12.2016 18:59|

Самое интересное, что Ниссан Террано,это Рено Дастер,а по данным статистики более 50% Дастеров побывали в аварии.Ну очень аварийная машина.

Имя: Гость
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