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Происшествия | В Пензенской области ищут 15-летнего Михаила Занкина

27.12.2016|10:38
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Сотрудники полиции Пензенской области разыскивают 15-летнего Михаила Занкина. Утром в понедельник, 26 декабря, воспитанник Спасского детского дома самовольно покинул учреждение.

Рост пропавшего 160 см, голубые глаза, волосы темно-русые. В день исчезновения подросток был одет в синюю куртку с капюшоном, джинсы и кроссовки такого же цвета.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефону горячей линии УМВД России по Пензенской области (563-111), либо в дежурную часть ОМВД России по Спасскому району ((8-841-51) 3-23-02, 3-23-03, 35-25)», - обратились к жителям области представители регионального управления МВД.

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Гость|27.12.2016 10:45|

Бегут оттуда ребятишки постоянно . Значит там что то не так . Не порали там устроить проверку по полной с опросом детей. Не дожидаясь чего то более серьёзного.

Гость|27.12.2016 10:55|

Попадья почему молчит?

Гость|27.12.2016 10:57|

Как же она будет глаголить. Раз она говорит одно а на деле другое . За кресло своё боится . Пора её тряхнуть по полной . Пора её на чистую воду вывести . Расчехлить её под ноль .

Имя: Гость
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