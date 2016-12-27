27.12.2016 | 10:38

Сотрудники полиции Пензенской области разыскивают 15-летнего Михаила Занкина. Утром в понедельник, 26 декабря, воспитанник Спасского детского дома самовольно покинул учреждение.

Рост пропавшего 160 см, голубые глаза, волосы темно-русые. В день исчезновения подросток был одет в синюю куртку с капюшоном, джинсы и кроссовки такого же цвета.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефону горячей линии УМВД России по Пензенской области (563-111), либо в дежурную часть ОМВД России по Спасскому району ((8-841-51) 3-23-02, 3-23-03, 35-25)», - обратились к жителям области представители регионального управления МВД.