27.12.2016 | 09:14

В понедельник, 26 декабря, в Заречном на проспекте 30-летия Победы с разницей в несколько часов случилось два дорожно-транспортных происшествия.

Участниками первой аварии у обелиска Победы стали два автомобиля. В результате серьезные повреждения получила Kia Rio, сообщает портал «Город Z».

Немного позже там столкнулись Volkswagen и Lada Granta. Водитель иномарки двигался в сторону улицы Комсомольской и остановился, чтобы пропустить пешехода. В этот момент сзади в него врезался отечественный легковой автомобиль.

В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка Lada Granta. В ОГИБДД Заречного сообщили, что водитель не выдержал безопасную дистанцию.