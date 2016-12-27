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Происшествия | На проспекте 30-летия Победы в Заречном случилось два ДТП за день

27.12.2016|09:14
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В понедельник, 26 декабря, в Заречном на проспекте 30-летия Победы с разницей в несколько часов случилось два дорожно-транспортных происшествия.

Участниками первой аварии у обелиска Победы стали два автомобиля. В результате серьезные повреждения получила Kia Rio, сообщает портал «Город Z».

Немного позже там столкнулись Volkswagen и Lada Granta. Водитель иномарки двигался в сторону улицы Комсомольской и остановился, чтобы пропустить пешехода. В этот момент сзади в него врезался отечественный легковой автомобиль.

В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка Lada Granta. В ОГИБДД Заречного сообщили, что водитель не выдержал безопасную дистанцию.

Источник — gorodz.info
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Гость|27.12.2016 09:35|

В заречном интенсивное движение?или дураки?

Гость|27.12.2016 09:39|

Пьянь.

Гость|27.12.2016 09:50|

После дня в пензе...в заречном движение кажется очень странным))) Все очень не торопливы!!!

Имя: Гость
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