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Происшествия | Житель Кузнецка поджег собственную квартиру

26.12.2016|17:18
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Сотрудники патрульно-постовой службы ликвидировали ЧП в доме № 64 на улице Победы в Кузнецке. Один из горожан устроил пожар в своей квартире.

«Он говорит: «Пойду поджигать хату». Затем позвонил мне, я не открыла дверь. А потом почувствовала запах дыма», - вспомнила соседка поджигателя Татьяна Рассказова.

Люди сразу позвонили в полицию. Сотрудники прибыли быстро и встретили у дома пьяного поджигателя. Он им отдал ключи от своей квартиры.

«Установлено два очага возгорания - половое и стеновое покрытие. Были открыты четыре конфорки газа и духовка», - рассказал врио начальника полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

«Запах дыма был очень едкий, люди могли бы задохнуться. Мы стали обходить квартиры, чтобы эвакуировать жильцов», - добавил полицейский отдельной роты ППС Александр Горбушков.

Вся квартира в копоти, пострадали мебель и техника. Хозяин жилища находится под арестом. Он жалуется на алкогольную амнезию. По его словам, провалы в памяти бывают, когда выпьет, а это случается довольно часто. Зачем открыл газовые конфорки и духовку, не может объяснить.

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Гость|26.12.2016 19:31|

Хату подпалил и обрез достал

Гость|26.12.2016 19:51|

а почему врио?

Гость|26.12.2016 20:04|

а комментарий МЧС пожалуйста......Мож не все так страшно.....

Имя: Гость
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