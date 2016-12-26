26.12.2016 | 17:18

Сотрудники патрульно-постовой службы ликвидировали ЧП в доме № 64 на улице Победы в Кузнецке. Один из горожан устроил пожар в своей квартире.

«Он говорит: «Пойду поджигать хату». Затем позвонил мне, я не открыла дверь. А потом почувствовала запах дыма», - вспомнила соседка поджигателя Татьяна Рассказова.

Люди сразу позвонили в полицию. Сотрудники прибыли быстро и встретили у дома пьяного поджигателя. Он им отдал ключи от своей квартиры.

«Установлено два очага возгорания - половое и стеновое покрытие. Были открыты четыре конфорки газа и духовка», - рассказал врио начальника полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

«Запах дыма был очень едкий, люди могли бы задохнуться. Мы стали обходить квартиры, чтобы эвакуировать жильцов», - добавил полицейский отдельной роты ППС Александр Горбушков.

Вся квартира в копоти, пострадали мебель и техника. Хозяин жилища находится под арестом. Он жалуется на алкогольную амнезию. По его словам, провалы в памяти бывают, когда выпьет, а это случается довольно часто. Зачем открыл газовые конфорки и духовку, не может объяснить.