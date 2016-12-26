26.12.2016 | 17:04

Сотрудники региональной ГИБДД разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, авария случилась в Мокшанском районе в воскресенье, 25 декабря, около 22:00. В селе Долгоруково неизвестный водитель, чье транспортное средство пока также не установлено, сбил 53-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход скончался на месте.

«Убедительная просьба к очевидцам данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-03 - или прийти по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области), дежурная часть», - обращается отдел пропаганды УГИБДД к гражданам.