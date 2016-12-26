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Происшествия | В Пензенской области разыскивают свидетелей смертельного ДТП

26.12.2016|17:04
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Сотрудники региональной ГИБДД разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, авария случилась в Мокшанском районе в воскресенье, 25 декабря, около 22:00. В селе Долгоруково неизвестный водитель, чье транспортное средство пока также не установлено, сбил 53-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход скончался на месте.

«Убедительная просьба к очевидцам данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-03 - или прийти по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области), дежурная часть», - обращается отдел пропаганды УГИБДД к гражданам.

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