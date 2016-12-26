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Происшествия | Дом в Заречном оцепили из-за тубуса с символом радиации

26.12.2016|10:57
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Вечером в пятницу, 23 декабря, в Заречном был оцеплен двор одного из домов на улице Ленина. Сначала дорогу перекрыли для автомобилей, а затем на внутриквартальную территорию перестали пускать и пешеходов.

Как оказалось, поводом для введения экстренных мер послужил звонок местного жителя. Он сообщил в правоохранительные органы, что обнаружил на седьмом этаже подозрительный предмет с символом радиации.

«На место выехали представители всех силовых структур Заречного: полиции, противопожарной службы, ФСБ, следственного комитета, войсковой части. Радиационный фон в доме оказался в норме. Перед входом к лифту на седьмом этаже они нашли предмет цилиндрической формы с символом радиации», - сообщает «Заречье сегодня».

Внутри тубуса были обнаружены пакетики чая и кофе, коробки из-под спичек, одноразовые вилки и ложки.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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Гость|26.12.2016 11:11|

У меня на сарае Х.. написано, а там дрова...

Гость|26.12.2016 11:21|

Гость писал(a):

У меня на сарае Х.. написано, а там дрова...
Эт чо, мне жена рассказала, на сарае было "дрова" нопесато - а там оказалося...

Гость|26.12.2016 11:58|

penzainform.ru писал(a):

Он сообщил в правоохранительные органы, что обнаружил на седьмом этаже подозрительный предмет с символом радиации.
Это был символ сгоревшего храма, а почудилось другой символ.

Имя: Гость
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