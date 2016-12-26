26.12.2016 | 10:57

Вечером в пятницу, 23 декабря, в Заречном был оцеплен двор одного из домов на улице Ленина. Сначала дорогу перекрыли для автомобилей, а затем на внутриквартальную территорию перестали пускать и пешеходов.

Как оказалось, поводом для введения экстренных мер послужил звонок местного жителя. Он сообщил в правоохранительные органы, что обнаружил на седьмом этаже подозрительный предмет с символом радиации.

«На место выехали представители всех силовых структур Заречного: полиции, противопожарной службы, ФСБ, следственного комитета, войсковой части. Радиационный фон в доме оказался в норме. Перед входом к лифту на седьмом этаже они нашли предмет цилиндрической формы с символом радиации», - сообщает «Заречье сегодня».

Внутри тубуса были обнаружены пакетики чая и кофе, коробки из-под спичек, одноразовые вилки и ложки.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.