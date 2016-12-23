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Происшествия | Пожилые мужчина и женщина погибли в результате пожаров

23.12.2016|13:34
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В Пензенской области выясняют обстоятельства и причины двух пожаров, унесших жизни людей. Тела погибших были обнаружены при разборе завалов в четверг, 22 декабря.

Первый инцидент произошел утром 21-го числа в селе Студенка Белинского района. В 10:40 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в деревянном доме.

Несмотря на усилия спасателей (на место выезжали семь человек, три единицы техники), избежать человеческих жертв не удалось. В огне погибла 78-летняя женщина.

В ночь на 22 декабря аналогичный случай был зафиксирован в селе Малая Садовка Сосновоборского района. Там сгорели деревянный дом и надворные постройки.

«К ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались 12 человек, 3 единицы техники», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

В результате ЧП погиб мужчина в возрасте 79 лет.

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