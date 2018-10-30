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В стране и мире | Власти задумались о судьбе сараев и заборов

30.10.2018|11:32
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Сараи, заборы, беседки, дорожки и другие объекты некапитального строительства могут лишиться статуса недвижимого имущества. Об этом сообщил директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий, передает ТАСС.

«Так, в настоящее время Гражданский кодекс РФ указывает на то, что недвижимостью признаются земельные участки, а также объекты, имеющие прочную связь с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба. Однако возникает вопрос о том, должны ли такие объекты, как заборы, замощения, объекты благоустройства, дорожки, называться недвижимостью?» — отметил Бутовецкий.

По его словам, министерство предлагает уточнить понятие недвижимого имущества и разъяснить его признаки. Это позволит решить важную для граждан, власти и бизнеса проблему.

«Такая неопределенность привела к большому количеству споров на практике между гражданами и организациями, предъявлением различных требований к Росреестру о включении или исключении объектов из ЕГРН, спорам организаций с ФНС России», — сказал чиновник.

Согласно предложениям Минэкономразвития, сооружение, не обладающее свойствами капитальности, будет считаться улучшением земельного участка. В случае принятия поправки будут внесены в Гражданский кодекс.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2018 11:48|

penzainform.ru писал(a):

Сараи, заборы, беседки, дорожки и другие объекты некапитального строительства могут лишиться статуса недвижимого имущества. Об этом сообщил директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий, передает ТАСС.
Ещё один 35 летний "эффективный" манагер.Ну нужна им гражданская война в России ,так ИМ ХОЗЯИН ПРИКАЗАЛ.

Гость|30.10.2018 11:57|

Гость писал(a):

"эффективный" манагер.Ну нужна им гражданская война в
Ты дурачок? Щас за каждую будку берут налог на недвижимость. На забор, на калитку, на будку насосной. Всё-недвижимость. А тут наконец-то для народа послабление делают - а ты в истерику. Уж не враг ли народа ты?

Гость|30.10.2018 12:51|

Для народа? Можно подумать что кто то за сарай или контуру собачью платит? А может это новые послабления для тех кто имеет большие площади с постройками различного назначения. Например оформить как сарай часть производственных помещений, и т д

Имя: Гость
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