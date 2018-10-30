30.10.2018 | 11:32

Сараи, заборы, беседки, дорожки и другие объекты некапитального строительства могут лишиться статуса недвижимого имущества. Об этом сообщил директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий, передает ТАСС.

«Так, в настоящее время Гражданский кодекс РФ указывает на то, что недвижимостью признаются земельные участки, а также объекты, имеющие прочную связь с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба. Однако возникает вопрос о том, должны ли такие объекты, как заборы, замощения, объекты благоустройства, дорожки, называться недвижимостью?» — отметил Бутовецкий.

По его словам, министерство предлагает уточнить понятие недвижимого имущества и разъяснить его признаки. Это позволит решить важную для граждан, власти и бизнеса проблему.

«Такая неопределенность привела к большому количеству споров на практике между гражданами и организациями, предъявлением различных требований к Росреестру о включении или исключении объектов из ЕГРН, спорам организаций с ФНС России», — сказал чиновник.

Согласно предложениям Минэкономразвития, сооружение, не обладающее свойствами капитальности, будет считаться улучшением земельного участка. В случае принятия поправки будут внесены в Гражданский кодекс.