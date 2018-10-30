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В стране и мире | Трамп задумал лишить детей иностранцев права на гражданство США

30.10.2018|15:42
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Президент США Дональд Трамп рассказал изданию Axios о планах запретить выдавать гражданство США рожденным на территории страны детям иностранцев.

По словам главы государства, отмены права на гражданство для детей неграждан и нелегальных мигрантов можно добиться, не меняя конституцию. «Мне всегда говорили, что для этого требуется отдельная поправка. Так вот, представьте себе — нет, не требуется!» — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома уточнил, что, по мнению его юристов, достаточно будет президентского указа. Axios называет его утверждение «по меньшей мере спорным».

«Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок становится гражданином США, со всеми преимуществами, — добавил президент. — Это нелепо. Это нелепо, и это надо остановить».

Гражданство любому ребенку, рожденному на территории США, гарантирует 14-я поправка Конституции. По данным, которые приводит NBC News, в 2017 году гражданами страны таким образом стали более 36 тысяч детей.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2018 15:46|

Бяда, чаво скрепным делать?

Имя: Гость
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