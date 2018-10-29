29.10.2018 | 15:37

Российский сегмент интернета избежит развития по китайскому сценарию, уверен замначальника Главного управления МВД по противодействию экстремизму Владимир Макаров. Об этом сообщает «Интерфакс».

С таким заявлением Макаров выступил на международной конференции по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии. Он объяснил, что китайские власти запретили в интернете все, что противоречит интересам государства. По его мнению, такие методы не подходят для России.

«Мы, надеюсь, никогда этого не сделаем, потому что у нас есть свобода слова, свобода мнений и так далее», — отметил Макаров.

Он также обратил внимание, что интернет стал причиной радикализации керченского и питтсбургского стрелков.

«Это так называемая самовербовка, и это происходит, к сожалению, каждый день. Человек заходит на определенную площадку в интернете, там ему дают определенные знания, определенные мнения, и потихоньку молодой человек попадает под влияние радикальной идеологии», — отметил Макаров. Он добавил, что воспитывать подростков должны прежде всего в семье и школе.

В июне стало известно, что власти Китая решили ослабить государственную интернет-цензуру. Пересмотр некоторых положений в «Великом файрволе» будет сделан в угоду туристов.