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В стране и мире | В Госдуму предложили нанять сирийского повара-шаурмиста

29.10.2018|12:12
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Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил о том, что в здании нижней палаты российского парламента необходимо открыть точку по продаже качественной шаурмы для сотрудников. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает агентство «Москва».

Милонов поделился тем, что ему тяжело постоянно покидать рабочее место, особенно в зимнее время, чтобы купить еду. «Поставить хороший вертел с мясом, повара выписать из Сирии или из какой-нибудь кавказской республики. Я уверен, никто не будет в рестораны ходить — все депутаты будут в очереди за шавермой, я вам отвечаю!» — заявил депутат.

Милонов уточнил, что цена за это блюдо в Госдуме должна составлять не менее 250 рублей.

Депутат также прокомментировал информацию о том, что во всех точках продажи шаурмы в Москве Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических норм. По мнению Милонова, шаурма, в отличие от шавермы, «это аномалия», и «ее вообще есть нельзя». Он подчеркнул, что необходимо тщательно контролировать ситуацию с качеством продукции и закрывать сомнительные заведения общественного питания.

24 октября стало известно о том, что эксперты нашли нарушения в большинстве столичных заведений, где готовят шаурму. В них отсутствовали необходимые документы, а также не были соблюдены условия хранения и приготовления продуктов питания.

В октябре Милонов предложил защитить школьников от «зловредного влияния» поп-культуры и установить единый дресс-код, согласно которому будет запрещено использовать косметику и красить волосы.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.10.2018 12:20|

клоун

Гость|29.10.2018 12:26|

Мотовилов,старичок с Зап-поляны, готовит шаурму самостоятельно, в ход идут бесхозяйные кошки. Местной детворе мото-шарума уж больно нравится!

Гость|29.10.2018 12:35|

Гость писал(a):

Мотовилов готовит шаурму
Шаурма - говно! Даёшь шашлык!

Гость|29.10.2018 12:37|

penzainform.ru писал(a):

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил о том, что в здании нижней палаты российского парламента необходимо открыть точку по продаже качественной шаурмы для сотрудников.
ОЧЕРЕДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ОТ "ЕДИНОЙ РОССИИ" МИЛОНОВА, ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО И ОТВЕЗИТЕ В ПСИХУШКУ!!!

Гость|29.10.2018 12:41|

Чем только Милонов не занимался в молодости, одни только его фото тогдашние чего стоят.

Имя: Гость
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