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В стране и мире | Меркель объявила об уходе с поста канцлера

29.10.2018|14:49
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту будет последним. Об этом сообщает в понедельник, 29 октября, Associated Press со ссылкой на агентство DPA.

По данным его источников, такое заявление Меркель сделала на встрече с правлением своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) для обсуждения результатов выборов в федеральной земле Гессен. AP отмечает, что ранее политик сама никогда не подтверждала сообщения о том, что уйдет с должности по окончанию нынешнего срока в 2021 году.

Ранее 29 октября сообщалось, что Меркель заявила о готовности отказаться от поста председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в декабре. В то же время DPA передавало, что она хотела бы сохранить пост канцлера.

ХДС показал низкий результат в Гессене, хоть и стал победителем. На выборах, согласно предварительным результатам, партия набрала 27,2 процента.

Партнеры Меркель по правящей коалиции предъявили ей ультиматум после того, как ее партия потерпела неудачу на региональных выборах. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в коалицию с консервативным блоком ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз), получила на выборах в земле Гессен 19,6 процента голосов — худший результат с 1946 года. Лидер СДПГ Андреа Налес заявила, что если в 2019 году партия не покажет лучший результат, то выйдет из объединения.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.10.2018 15:10|

А кто вместо нее будет заведовать канцтоварами?

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