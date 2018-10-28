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В стране и мире | В России испытали систему глушения вражеских спутников

28.10.2018|12:30
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В России прошли испытания систем, способных выводить из строя спутники связи потенциального противника. Об этом в субботу, 27 октября, сообщил «Интерфаксу» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Комплекс "Тирада-2С" проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», — отметил собеседник агентства. По его словам, комплексом будут управлять специалисты-операторы.

Другие подробности источник не раскрыл.

Работы по созданию сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутниковой связи «Тирада-2С» начались еще в 2001 году. Сообщалось, что «Тирада» сможет с земли выводить из строя спутники связи.

В январе 2018 года стало известно, что комплекс уже в ближайшее время может поступить на вооружение российской армии. Контракт на поставку «Тирады» Минобороны России был подписан в августе на форуме «Армия 2018». Отмечалось, что поставки должны начаться в этом году. Исполнителем контракта стал Владимирский завод «Электроприбор».

Источник — lenta.ru
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