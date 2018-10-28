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В стране и мире | Опубликованы первые изображения российского вертолета будущего

28.10.2018|18:40
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В сети появились первые изображения разрабатываемого в России вертолета, который сможет развивать скорость до 700 километров в час. Внимание на информацию о создании новой машины, опубликованную на портале Airbase, обратило «РГ: Русское оружие».

Как отмечает издание, новейшая разработка конструкторского бюро «Камов» выполнена с фирменной соосной схемой расположения несущих винтов. Кроме того, на вертолете появятся крылья, а его шасси будут убираться в полете. Известно, что его экипаж будет размещаться так же, как и в модели Ка-52.

По данным «РГ: Русское оружие», помимо боевой версии вертолета, был представлен и вариант для перевозки пассажиров.

В мае прошлого года стало известно, что в России запущена разработка двух перспективных скоростных вертолетов. Отмечалось, что одна из машин будет выполнена по традиционной схеме (с одним несущим винтом), а другая — по соосной (с двумя). Планировалось, что вертолеты смогут развивать скорость до 450 и 500 километров в час соответственно.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.10.2018 19:01|

интересно выглядит. Но пора уже переходить к технологиям будущего от этих устаревших вентикрылов. Нужно внедрять новые физические принципы в транспорт - изменение пространственно-временного континуума вокруг обьекта, антигравитация и т.п. Сколько еще будем на вентиляторах то летать. Боевой транспорт будущего должен летать как НЛО - моментально разгоняться, внезапно менять траекторию, опираться не на аэродинамику, а на другие принципы движения.

Гость|28.10.2018 19:05|

Дизайнеры различных КБ рисуют такие эскизы десятками, если не сотнями. Большая часть из них так и остаётся пылиться на полках.

Гость|28.10.2018 19:09|

какие нафиг самолеты и вертолеты без современной электроники? Когда союз кувалдами собирают это означает утрачена культура производства сложной техники и она утрачена абсолютно везде по всем направлениям.

Гость|28.10.2018 19:11|

"пора уже переходить к технологиям будущего" От физики не уйдешь, какие там антигравитации?

Гость|28.10.2018 19:14|

Пора уже переходить к новостям из настоящего, а не из будущего. Когда построят и внедрят, тогда и надо писать. А то у нас все новости из будущего.

Гость|28.10.2018 19:41|

а мультики будут?))

Гость|28.10.2018 19:41|

Уж не наши ли танцующие архитекторы замутили?

Гость|28.10.2018 19:48|

Просто готовят нас к неизбежному, т.е. детишки наши будут воевать на этих вертолётиках!

Гость|28.10.2018 20:04|

Слепят из лучшего картона.

Имя: Гость
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