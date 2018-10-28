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В стране и мире | Кадыров захотел перевоспитать Кокорина и Мамаева

28.10.2018|10:34
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров готов перевоспитать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, если они перейдут в ФК «Ахмат». Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», — отметил Кадыров.

При этом глава Чечни подчеркнул, что не оправдывает футболистов, но, учитывая то, что они раскаялись, нет смысла заключать их под стражу. «Я всегда был против любого насилия и защищал слабых», — добавил Кадыров.

Чеченский лидер уже предлагал футболистам играть за клуб «Ахмат». Он отмечал, что трудоустроить футболистов в футбольный клуб он сможет при любом исходе дела, при этом в «Ахмате» от них не будут ждать «звездной игры и забитых мячей».

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, им грозит до семи лет тюрьмы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице. 10 октября они явились на допрос в полицию. 11 октября футболистов отправили в СИЗО до 8 декабря.

Источник — lenta.ru
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