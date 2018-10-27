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В стране и мире | Россия в ООН подтвердила подготовку к войне

27.10.2018|10:54
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Заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что Россия готовится к оборонительной войне с США. Об этом он рассказал на заседании комитета Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю», — сказал он после того, как ООН проголосовала против рассмотрения резолюции Москвы в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Он подчеркнул, что Москва будет защищать территориальную целостность, принципы и население страны.

Белоусов добавил, что между Россией и США существует огромная разница. «И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а США готовят войну», — отметил он. По его словам, о намерениях США можно судить по решению выйти из договора, наращиванию ядерного потенциала и принятию новой ядерной доктрины.

Ранее Белоусов признался, что ему непонятна позиция членов комитета Генассамблеи.

21 октября Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, который был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. По словам Трампа, Москва нарушает договор и США «будут развивать вооружение до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку».

Источник — lenta.ru
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Гость|27.10.2018 10:59|

Кругом враги! Они во всём виноваты! Мы все ещё тесней сплотимся! Мы как прыгнем! Они сдохнут, а мы попадем в рай!

Гость|27.10.2018 11:10|

В рай, как прекрасно..

Гость|27.10.2018 11:13|

Ну зашибись. Наконец то. Апофеоз бездарной политики. Даже в советское время коммунисты умели договариваться с мировым капитализмом, а эти бездари и воры только и смогли что переругаться со всем миром и в рай всех готовить к отправке.

Гость|27.10.2018 11:15|

«А зачем нам такой мир, если там не будет России?» — Путин сформулировал ключевую фразу русского самосознания. «А может, не будем отвечать? Может, спасем мир?» Нет, будем, потому что нет для меня и всех нас жизни в мире, в котором нет России. Россия отказывается спасать мир ценой своей жизни — вот о чем сказал Владимир Путин.

Гость|27.10.2018 11:17|

Кого "всех нас" непонятно.

Гость|27.10.2018 11:20|

Сегодня рейтинг Премьера нулевой, #Путина – крайне низкий. Что бы прекратить (запретить) митинги против Пенсионного безобразия, власти нужен мощщщный инфоповод. Нужна катастрофа вселенского масштаба

Гость|27.10.2018 11:22|

Гость писал(a):

Кругом враги! Они во всём виноваты! Мы все ещё тесней сплотимся! Мы как прыгнем! Они сдохнут, а мы попадем в рай!
Иди на ....,недоумок.Предатели своей Родины в рай не попадут,а ад "по закону военного" (кто жил в СССР ,тот знает что это) времени тебе обеспечен.Придётся развёртывать ПГРК"Пионер-3" и СКР Рельеф уже со 102 ракетой ,прежде всего на базе Анадырь-1/Гудым ,возможно в Никарагуа,Кубе,Венесуэле (от хохло-бандеровцев),и на западной границе,ну и "раскидать" Калибры в том числе со спец.БЧ в морских контейнерах пока по границам РФ.

Гость|27.10.2018 11:22|

Кишка тонка, нет даже собственной элементной базы для электроники, без которой нет управления.

Гость|27.10.2018 11:32|

идиоты

Гость|27.10.2018 11:34|

А что вояка на фото спрятался за флаг, может он из нацгвардии?

Гость|27.10.2018 11:36|

Вот я тоже подумал, странное фото. не патриотичное, а упадническое.

Гость|27.10.2018 11:36|

Гость писал(a):

Предатели своей Родины в рай не попадут,а ад "по закону военного" (кто жил в СССР ,тот знает что это) времени тебе обеспечен.Придётся развёртывать ПГРК"Пионер-3" и СКР Рельеф уже со 102 ракетой ,прежде всего на базе Анадырь-1/Гудым ,возможно в Никарагуа,Кубе,Венесуэле (от хохло-бандеровцев),и на западной границе,ну и "раскидать" Калибры в том числе со спец.БЧ в морских контейнерах пока по границам РФ.
Вот и вояка подтянулся. Какие тебе калибры, не понадобится ничего. Массированный залп сюда, ответный туда. И ты у апостола Петра в гостях, возможно.

Гость|27.10.2018 11:40|

ой, да я лично только и жду войну. давно назрело.

Гость|27.10.2018 11:43|

Гость писал(a):

да я лично только и жду войну.
что тебя так привлекает? повоевать с автоматиком все равно не придется.

Гость|27.10.2018 11:43|

УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТЕПЕРЬ НАДО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, ЗА КОГО ВОЕВАТЬ. ЗА ВОРОВ ТОЧНО НЕ БУДУ.

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Имя: Гость
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