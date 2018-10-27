27.10.2018 | 10:54

Заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что Россия готовится к оборонительной войне с США. Об этом он рассказал на заседании комитета Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю», — сказал он после того, как ООН проголосовала против рассмотрения резолюции Москвы в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Он подчеркнул, что Москва будет защищать территориальную целостность, принципы и население страны.

Белоусов добавил, что между Россией и США существует огромная разница. «И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а США готовят войну», — отметил он. По его словам, о намерениях США можно судить по решению выйти из договора, наращиванию ядерного потенциала и принятию новой ядерной доктрины.

Ранее Белоусов признался, что ему непонятна позиция членов комитета Генассамблеи.

21 октября Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, который был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. По словам Трампа, Москва нарушает договор и США «будут развивать вооружение до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку».