Медведева показала худший результат в карьере

27.10.2018 | 11:59

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла седьмое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

18-летняя фигуристка не сумела выполнить ряд прыжков. Кроме того, Медведева упала после выполнения тройного флипа. Судьи оценили выступление россиянки в 60,83 балла. Для Медведевой это худший результат на взрослых турнирах.

Победительницей этапа стала другая россиянка — Елизавета Туктамышева. 22-летняя спортсменка набрала 74,22 балла.

Skate Canada — этап мирового Гран-при, проходящий в городе Лаваль с 26 по 28 октября. Выступления спортсменок в произвольной программе пройдут 28 октября.