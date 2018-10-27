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В стране и мире | Медведева показала худший результат в карьере

27.10.2018|11:59
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Российская фигуристка Евгения Медведева заняла седьмое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

18-летняя фигуристка не сумела выполнить ряд прыжков. Кроме того, Медведева упала после выполнения тройного флипа. Судьи оценили выступление россиянки в 60,83 балла. Для Медведевой это худший результат на взрослых турнирах.

Победительницей этапа стала другая россиянка — Елизавета Туктамышева. 22-летняя спортсменка набрала 74,22 балла.

Skate Canada — этап мирового Гран-при, проходящий в городе Лаваль с 26 по 28 октября. Выступления спортсменок в произвольной программе пройдут 28 октября.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.10.2018 12:10|

penzainform.ru писал(a):

Медведева показала худший результат в карьере
Это из-за фамилии дурацкой.

Гость|27.10.2018 12:12|

Всё было ожидаемо. Если будет продолжать кататься, то может показать ещё худший результат в Гренобле или в Саранске.Туктамышеву Лента.Вру преждевременно назвала победительницей этапа. Завтра ещё произвольная программа у фигуристок.

Гость|27.10.2018 12:38|

У нее и речь стала как у её тренера. Почитайте что она лепит.

Гость|27.10.2018 12:42|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Медведева показала худший результат в карьере
Это из-за фамилии дурацкой.
С айфоном в руке тулупы крутила

Гость|27.10.2018 13:00|

Рекламные ролики до хорошего карьеру не доведут. Так-то. Расслабилась и обленилась девочка, ничего удивительного.

Имя: Гость
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