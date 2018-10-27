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В стране и мире | Бразильский боец MMA захотел боя с Поветкиным

27.10.2018|12:26
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Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Фабио Мальдонадо признался, что хотел бы провести поединок с одним из российских боксеров. Его слова передает Sport24.

«Хотел бы подраться по правилам бокса с Денисом Лебедевым, но он почему-то отказывается. Также интересен бой с Александром Поветкиным. А в прошлом у нас как-то проводился спарринг с Султаном Ибрагимовым. Мы отбоксировали четыре раунда, и он не захотел продолжать дальше, хотя планировали боксировать 12 раундов», — отметил он.

Мальдонадо также заявил, что изначально является боксером и считает себя более состоятельным в данном виде спорта, чем ирландский боец Конор Макгрегор.

На счету Мальдонадо 24 победы и 12 поражений по правилам MMA. Бразилец не раз выходил в октагон против россиян, выступая в промоушене Fight Nights Global. В частности, Мальдонадо уступил Федору Емельяненко.

Поветкин провел 36 боев в профессиональном боксе. Уступил россиянин лишь дважды.

27 октября бразильцу вновь предстоит выйти на бой против российского спортсмена. На турнире RCC 4 в Екатеринбурге его соперником станет Иван Штырков.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.10.2018 12:41|

Ну и видок у дяденьки.

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