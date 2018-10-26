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В стране и мире | Умер Николай Караченцов

26.10.2018|10:21
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В Москве умер актер Николай Караченцов. О смерти артиста рассказал его сын. По его словам, причиной смерти стала остановка сердца, передает РИА Новости.

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — приводит его слова ТАСС.

Планируется, что церемония прощания с актером состоится в «Ленкоме», дата пока не определена.

У Караченцова диагностировали опухоль в левом легком осенью 2017-го. В ноябре актер приступил к лечению. В конце августа жена актера рассказала, что лечение в Израиле не помогло.

Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет работал в «Ленкоме». Он также снимался в кино, в частности в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.10.2018 10:30|

Соболезнование.Ездил бы пристёгнутый и не превышал бы скорость,не было бы тех последствий.

Гость|26.10.2018 10:34|

Очень и очень жаль. Мои соболезнования! Один из любимых и характерных актеров. Эх...

Гость|26.10.2018 10:34|

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ АКТЕР.СОБОЛЕЗНЮУ...

Гость|26.10.2018 10:52|

Он умер в 2005 году.

Имя: Гость
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