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В стране и мире | СК сообщил о жертвах наводнения на юге России

26.10.2018|12:07
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Следственное управление СКР по Краснодарскому краю в связи с гибелью людей в наводнении на юге России возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

«В селе Кривенковское Туапсинского района во дворе частного дома было обнаружено тело 71-летней местной жительницы, а чуть позже в квартире первого этажа затопленного дома — тело 81-летнего мужчины. По заключению экспертов, оба погибли от утопления. В станице Кабардинской Апшеронского района обнаружены тела трех погибших, в городе Хадыженске — тело мужчины. А в самом городе Туапсе без вести пропала 67-летняя женщина: потоком воды ее смыло в водосточную яму, а затем унесло течением», — заявили в СКР.

Сейчас идет осмотр мест происшествий, проводится комплекс первоочередных следственных действий, уточнили в ведомстве. Информации о других погибших не поступало.

Все следственные действия будут проводиться в рамках единого уголовного дела, к расследованию которого привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты. Следствию предстоит установить ответственность должностных лиц, ответственных за оповещение населения и его эвакуацию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Источник — lenta.ru
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