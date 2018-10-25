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В стране и мире | Студенты пожаловались на крохотные стипендии и нехватку денег на еду

25.10.2018|16:04
Печать

Учащиеся российских колледжей и вузов потребовали повысить стипендии до уровня не ниже регионального минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующая петиция создана на сайте Change.org, на момент публикации ее подписали около 1100 человек.

Авторы текста сообщили, что сегодня выплаты студентам ничтожно малы, денег не хватает даже на еду. Недавно аспиранты и ординаторы получили право на льготный проезд, но и это не очень помогает. В результате многим приходится отвлекаться от учебы и подрабатывать, заниматься низкоквалифицированным трудом.

«Все это в конечном итоге негативно сказывается на качестве образования, получаемых оценках и на будущих карьерных перспективах подрабатывающего студента, аспиранта, ординатора. Учащиеся вузов должны иметь возможность полностью сосредоточиться на учебе и не тратить время на подработки», — говорится в сообщении.

«Дождь» уточняет, что петицию составили студенты МГУ, МФТИ, РГГУ, ВШЭ и Тимирязевской академии. Она проводят сбор подписей не только в интернете, но и «вживую».

По данным Минпросвещения, средний размер академической стипендии — 809 рублей для учащихся техникумов и колледжей, 1484 рубля — для вузов. Аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры вузов получают 2 921 рубль. Повышенная стипендия, которая назначается за успехи в обучении и общественной деятельности, составляет 8755 рублей.

В конце сентября правительство предложило повысить размер студенческих стипендий на 4,3 процента в 2019 году, на 3,8 процента — в 2020 году, на 4 процента – в 2021-м.

В мае МРОТ увеличился до 11 163 рублей и впервые сравнялся с прожиточным минимумом.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.10.2018 16:15|

Привет, африканцы. Чунга-чанга.

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