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В стране и мире | Россиян предупредили о новом скачке цен на бензин

25.10.2018|16:06
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До конца 2018 года цены на бензин в России вырастут еще на 2-3 рубля за литр, заявил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

По его словам, правительство готовится отменить механизмы сдерживания цен на топливо, действующие с весны. Тогда власти договорились с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (владеющими нефтеперерабатывающими заводами и заправками) о фиксации цен.

В следующем году подорожание бензина неизбежно из-за повышения НДС и акцизов, считает Баженов. Чтобы предотвратить резкий рост в январе, правительство примет меры к умеренному повышению уже сейчас, указывает он.

Собеседник РБК в кабинете министров опровергает наличие таких планов. По его словам, усилия властей сейчас направлены на то, чтобы «аккуратно войти в январь с низкими ценами».

Ранее 25 октября стало известно, что российские нефтяные компании предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о скором повышении цен на бензин. По их словам, владельцы АЗС не могут дальше сдерживать рост, поскольку им приходится работать в убыток. Сейчас это выливается в рост оптовых цен, по которым бензин покупают независимые сети АЗС.

Резкий рост цен на бензин в России начался в апреле. В течение двух месяцев стоимость топлива выросла больше, чем на 15 процентов. В дальнейшем правительство договорилось с нефтяными компаниями о временной заморозке цен, а также отменило запланированное повышение акцизов.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.10.2018 16:12|

Когда же , когда?

Гость|25.10.2018 16:16|

всегда...

Гость|25.10.2018 16:24|

Да поднимите вы сразу до 500 руб за литр! Сразу разбогатеете! Когда ж вы нажрётесь?

Гость|25.10.2018 16:33|

после нового года нас ждет очень сильный скачок цен вверх!

ндс поднимут плюс бензин.

цены взлетят на все !

Имя: Гость
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