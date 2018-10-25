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В стране и мире | Названа неожиданная опасность высокого роста

25.10.2018|17:43
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Ученые Калифорнийского университета обнаружили, что люди высокого роста имеют склонность к появлению некоторых видов рака из-за большего числа клеток в организме. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные нескольких исследований, в которых изучалась связь между риском рака и ростом жителей Норвегии, Кореи, Австрии и Швеции. Это позволило ученым оценить вероятность появления 23 типов злокачественных опухолей с учетом количества клеток в человеческом организме.

Исследователи выяснили, что у женщин каждые 10 сантиметров роста способствуют увеличению риска рака на 13 процентов, а у мужчин — на 11 процентов. При этом 18 типов злокачественных новообразований, включая рак кожи, щитовидной железы, кишечника, матки и груди, оказались тесно связаны с высотой человеческого тела. По мнению ученых, это связано с повышенным количеством гормонов роста, приводящих к большему количеству клеточных делений и увеличению риска нежелательных мутаций.

Одним из видов злокачественных опухолей, не связанных с ростом, оказался рак шейки матки, поскольку главную роль в его появлении играет вирус папилломы человека.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.10.2018 18:00|

Во дурь то.

Гость|25.10.2018 18:17|

penzainform.ru писал(a):

люди высокого роста имеют склонность к появлению некоторых видов

Уже на столько обнаглели, что всякий вздор пишут. Маленький говорит высокому: тебе там как, не дует? высокий отвечает: тебе там в низу там как, не воняет?

Имя: Гость
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