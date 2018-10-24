24.10.2018 | 11:24

Московский ЦСКА проиграл римской «Роме» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 3:0 в пользу римской команды. В первом тайме дублем отметился нападающий Эдин Джеко (30-я, 43-я минуты). Во втором тайме на 50-й минуте отличился полузащитник Дженгиз Ундер.

В матче не участвовал вратарь армейцев Игорь Акинфеев, получивший красную карточку в предыдущей встрече Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0). Вместо него в ворота встал Илья Помазун.

После трех матчей Лиги чемпионов армейцы располагаются на третьем месте группы G, имея в активе 4 очка. У мадридского «Реала» и «Ромы» по 6 очков, у чешской «Виктории» — одно.

Следующий матч между ЦСКА и «Ромой» пройдет 7 ноября в Москве. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.