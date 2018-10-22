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В стране и мире | Восстановить водительские права после пьяного ДТП стало проще

22.10.2018|12:08
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Правительство упростило возврат водительских прав после лишения за пьяную езду, выезд на встречную полосу, значительное превышение скорости и другие грубые нарушения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо-рекомендацию от ГАИ России в региональные управления ГИБДД.

По новым правилам, водителям, которые нарушили ПДД в пьяном виде и спровоцировали аварию с тяжелыми последствиями (пункты 2, 4, 6 статьи 264 УК), не надо предоставлять медицинскую справку для восстановления водительского удостоверения и подтверждать оплату долгов по штрафам. Эти требования будут действовать только в отношении автомобилистов-нарушителей Кодекса об административных правонарушениях.

Еще одно нововведение — для восстановления документа гражданам больше не придется заново сдавать все экзамены. Их будут проверять только на знание теории. Проходить экзаменацию и восстанавливать права придется в том городе, где суд принял решение о лишении. В противном случае придется писать заявление с просьбой пройти всю процедуру в удобном для автовладельца регионе.

20 октября вступила в силу новая редакция правил возврата водительских прав после лишения. Согласно им, вернуть права можно будет, подтвердив знания ПДД и оплатив все штрафы. Осужденным по административным статьям за вождение в нетрезвом виде придется дополнительно предоставить медсправку о том, что у человека нет противопоказаний к вождению. В частности, это касается тех, кто нарушил части 1 и 4 статьи 12.8 КоАП («Пьяное вождение»), часть 1 статьи 12.26 КоАП («Отказ от медицинского освидетельствования») и часть 3 статьи 12.27 КоАП («Употребление алкоголя сразу после аварии»).

Источник — lenta.ru
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Гость|22.10.2018 12:15|

Число онкологических больных в Пензенской области неумолимо растет. По заболеваемости мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе!

Имя: Гость
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