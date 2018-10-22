22.10.2018 | 16:56

В Госдуме готовится новый закон, вводящий штрафы для самозанятых граждан, которые не зарегистрировались и не платят налоги, передает «Интерфакс» слова главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова.

«Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — заявил Макаров на заседании комитета при обсуждении законопроекта о введении налога на профессиональный доход.

Детали депутат уточнять не стал. «Могу сказать одно — это будет», — добавил он.

25 октября Госдума рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о введении в России налога на профессиональный доход. В Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан планируется провести эксперимент с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года. Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), которые получают доходы от деятельности, но не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, смогут перейти на новый режим налогообложения.

Им надо будет уплатить 4 процента от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6 процентов в отношении доходов, полученных от реализации ИП и юридическим лицам. При этом они освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц и НДС, если не ввозят товары на территорию России. На данный режим налогообложения можно будет претендовать при доходах не более 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).