22.10.2018 | 10:43

Минпросвещения России разработало законопроект, который устанавливает дополнительные ограничения на распространение информации среди несовершеннолетних. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Первым на него обратило внимание издание «Медиазона».

В документе предлагается запретить «информацию, склоняющую или иным способом побуждающую» детей к причинению вреда «жизни и (или) здоровью иных лиц».

В настоящее время закон запрещает информацию, побуждающую детей к причинению вреда своему здоровью или самоубийству. В пояснительной записке указано, что перечень было решено расширить «с учетом новых вызовов и угроз в современном обществе».

Законопроект появился на фоне событий в Керчи, где студент колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом покончил с собой. Погибли 20 человек.