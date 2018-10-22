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В стране и мире | Кремль разъяснил слова Путина про ядерный удар и рай

22.10.2018|14:48
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Россия никогда первой не использует свой ядерный потенциал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного форума «Валдай». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 октября.

«Там речь шла не о рае, главным образом, и не о том, кто куда попадет, а что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой права для превентивного удара. И это главное, это многие пропустили. То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано», — пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что ядерное оружие может быть использовано в случае, если «само существование нашего государства окажется под угрозой».

«То есть мы никогда ни на кого не нападем первыми. Но если на нас нападут, тогда там все попадут — кто в ад, кто в рай. Вот что важно было понять, остальное — все аллегория», — заключил Песков.

18 октября Путин заявил, что российская сторона применит ядерное оружие только после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по ее территории. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал он.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.10.2018 14:58|

Всегда Вова без бумажки ляпнет какую-то чушь, а Дима выкручивается, отмазки сочиняет.

Гость|22.10.2018 15:10|

penzainform.ru писал(a):

Но если на нас нападут, тогда там все попадут — кто в ад, кто в рай. Вот что важно было понять, остальное — все аллегория», — заключил Песков.
когда господин ной, причалив к Арарату, пустил скупую мужскую слезу о разрушительном потопе, господин бох ему гневно сказал:-"ты виноват! ты просил спасти только себя! ты не просил спасти всех"!!! как то так хитрожопые афффторы начертали в назидание потомкам. нельзя быть свободным от общества, только гармонизация свобод всех приведёт к вершине развития человечества

Гость|22.10.2018 15:32|

Пусть каждый получит то что желает.

Гость|22.10.2018 15:37|

Гость писал(a):

|22.10.2018 14:58|

Всегда Вова без бумажки ляпнет какую-то чушь, а Дима выкручивается, отмазки сочиняет.

Это входит в его обязанности, расшифровывать чушь начальника.

Гость|22.10.2018 15:45|

время пришло каждое слово вождя пояснять...

Гость|22.10.2018 15:52|

мы главное поняли что такой интеллект солнцеликова !))

Гость|22.10.2018 16:21|

Гость писал(a):

|22.10.2018 15:52|

мы главное поняли что такой интеллект солнцеликова !))

Откуда???

Имя: Гость
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