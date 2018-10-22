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В стране и мире | Кокорину и Мамаеву в СИЗО доверили по очереди мыть туалеты

22.10.2018|10:45
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Начальник следственного изолятора Сергей Телятников рассказал об условиях содержания в СИЗО «Бутырка» нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Его слова приводит МК.

Телятников рассказал, что отправил футболистов в маленькие камеры, рассчитанные на 2-4 заключенных. Кроме этого, он поместил вместе с игроками тех людей, которые сидели с ними в карантине, — у каждого по одному соседу. По словам начальника изолятора, у Кокорина и Мамаева не возникает проблем: у них не вымогают деньги, они моют туалеты исключительно по своему желанию, чередуясь с соседями.

Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до 8 декабря. Футболисты 8 октября устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке у гостиницы «Пекин». Позже избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Во время заседания в Мосгорсуде 19 октября игроки попросили изменить меру пресечения, выпустив их на свободу. Кокорин при этом не сумел сдержать слез. Однако суд принял решение оставить Кокорина, его младшего брата Кирилла и Мамаева под арестом.

Источник — lenta.ru
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