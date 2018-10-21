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В стране и мире | Опубликовано полное видео бойни в керченском колледже

21.10.2018|12:15
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Телекомпания «Вести. Крым» опубликовала видео с камер наблюдения в Керченском политехническом колледже, заснявших стрельбу и взрывы в заведении 17 октября. Ролик был показан в эфире телеканала «Россия 24», запись доступна в Telegram-канале Hue.

Камеры зафиксировали, как Владислав Росляков с рюкзаком и большой сумкой входит в здание колледжа через запасной вход, где нет металлоискателей и вахтера. Он поднимается на второй этаж, здоровается с молодым человеком, некоторое время они вместе идут по коридору.

На следующих кадрах Росляков уже без сумки, где убийца оставил ее, не видно. Росляков с рюкзаком спускается на первый этаж и садится на скамью у буфета, неподалеку от турникетов. Немного погодя он смотрит на телефон, после чего заходит в буфет и быстро выходит оттуда без рюкзака. Студент поднимается на второй этаж, по пути снимая ветровку и оставаясь в футболке с надписью «Ненависть».

Прогремел взрыв, в это время Росляков идет по коридору и расстреливает встречающихся ему студентов и преподавателей, стреляет в окна и мониторы компьютерного классе. Момент самоубийства на опубликованных кадрах не показан.

В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, большинство из погибших — студенты. Пострадали около 50 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.10.2018 13:14|

С каждым годом число онкологических больных в Пензенской области неумолимо растет. По заболеваемости мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе!

Гость|21.10.2018 13:15|

Вот это животное

Гость|21.10.2018 13:27|

Сколько ещё детей должно погибнуть, чтобы наконец начали охранять школы, садики, колледжи!!! Что может сделать бабулька или дежурный учитель?!!

Гость|21.10.2018 13:28|

Гость писал(a):

Вот это животное
лайф подонки, но удачно наложили музон с хоралом. видно чёткая работа робота, как он тянет время (стреляя - куда глаз глянет - как домашняя хозяйка пыль сметает)... и кто там быстро выбежал из дверей (и задал стрекача не шуточного) - в тот момент, когда стрелок идёт навстречу камере уже в футболке.... фашисты - это вы оголливудили наших детей

Гость|21.10.2018 13:32|

Гость писал(a):

Сколько ещё детей должно погибнуть, чтобы наконец начали охранять школы, садики, колледжи!!! Что может сделать бабулька или дежурный учитель?!!
ну, будут вооружённые до зубов, которые по очереди выходят с поста покурить-поссать-посрать-пожрать... останутся дискотеки-клубы-кафе-качалки и т.д. и т.п. может, вам бронескафандр выдать? ну, что бы ЛИЧНО ВЫ, премудрый пескарь, не пострадали

Гость|21.10.2018 13:52|

Гость писал(a):

число онкологических больных в Пензенской области неумолимо растет. По заболеваемости мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе!
А кто-то за это получает значки заслуженного ликвидатора хим оружия и льготы к пенсии.

Гость|21.10.2018 13:56|

Гость писал(a):

число онкологических больных в Пензенской области неумолимо растет. По заболеваемости мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе!

А кто-то за это получает значки заслуженного ликвидатора хим оружия и льготы к пенсии.

Вот кто реально завалил народу поболее 20ти человек!

Имя: Гость
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