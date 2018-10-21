21.10.2018 | 12:15

Телекомпания «Вести. Крым» опубликовала видео с камер наблюдения в Керченском политехническом колледже, заснявших стрельбу и взрывы в заведении 17 октября. Ролик был показан в эфире телеканала «Россия 24», запись доступна в Telegram-канале Hue.

Камеры зафиксировали, как Владислав Росляков с рюкзаком и большой сумкой входит в здание колледжа через запасной вход, где нет металлоискателей и вахтера. Он поднимается на второй этаж, здоровается с молодым человеком, некоторое время они вместе идут по коридору.

На следующих кадрах Росляков уже без сумки, где убийца оставил ее, не видно. Росляков с рюкзаком спускается на первый этаж и садится на скамью у буфета, неподалеку от турникетов. Немного погодя он смотрит на телефон, после чего заходит в буфет и быстро выходит оттуда без рюкзака. Студент поднимается на второй этаж, по пути снимая ветровку и оставаясь в футболке с надписью «Ненависть».

Прогремел взрыв, в это время Росляков идет по коридору и расстреливает встречающихся ему студентов и преподавателей, стреляет в окна и мониторы компьютерного классе. Момент самоубийства на опубликованных кадрах не показан.

В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, большинство из погибших — студенты. Пострадали около 50 человек.