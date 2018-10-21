21.10.2018 | 10:10

Двое россиян погибли, упав на автомобиле с обрыва на Кипре. Об этом сообщает Cyprus Mail.

58-летний мужчина и его 48-летняя спутница пролетели около 30 метров и ударились о каменистый пляж. Морская полиция доставила пострадавших в больницу города Пафос, где врачи констатировали смерть туристов.

Известно, что россияне взяли машину в аренду.

29 августа автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталье. Россиян перевозили из Белека в аэропорт. По пути автобус столкнулся с грузовым автомобилем, из-за чего съехал с дороги в водный канал. Пострадали 11 человек.