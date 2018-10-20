Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|20 окт 2018|12:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  75.32  |  $  65.81
 

В стране и мире | Россиянин пожаловался на полицейское насилие и получил штраф в 100 тысяч рублей

20.10.2018|11:44
Печать

Житель Казани Сергей Зайчиков требовал расследовать его избиение сотрудниками полиции, но вместо этого его обвинили в ложном доносе и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом молодой человек рассказал порталу ProKazan.ru.

По словам 26-летнего Зайчикова, 27 сентября 2017 года несколько человек в гражданской форме подбежали к нему и его товарищу на улице, скрутили и надели наручники. Когда мужчина попытался узнать причину задержания, ему сначала сказали, что подозревают в краже телефона, а потом в убийстве. Перед тем как посадить обоих в машину, один из силовиков резко дернул за цепочку наручников и ударил Зайчикова коленом в грудину, от чего тот закричал от боли.

В отделе полиции молодого человека сначала держали в позе «ласточки», потом полностью раздели и снимали это на камеру. То же самое полицейские проделали со вторым задержанным, после чего обоих отпустили.

«По дороге к дому я начал чувствовать себя все хуже и хуже, вызвал скорую помощь, сказал, что сотрудники полиции меня избили. Меня отвезли в РКБ, там диагностировали перелом 5-го, 6-го, 7-го ребер с левой стороны груди», — вспоминал Зайчиков.

В тот же день он написал заявление на избивших его полицейских, но через 16 дней ему пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Казанец обратился в Следственный комитет. Через несколько месяцев его пригласили к следователю, чтобы подписать бумаги, и сообщили о возбуждении против него дела о ложном доносе (статья 306 УК).

Приволжский районный суд Казани оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей, не изучив снятое оперативниками видео с раздеванием побитого Зайцева. В июле 2018-го Верховный суд ознакомился с видеозаписью и медицинскими документами, признал молодого человека невиновным и отменил приговор. С помощью юристов он повторно написал заявление на сотрудников полиции, но дело вновь отказались возбуждать.

В региональном управлении Следственного комитета изданию сообщили, что никакого избиения якобы вообще не было, а перелом грудины — это результат ДТП, в которое Зайцев попал за полтора месяца до задержания. В ведомстве добавили, что будут обжаловать решение Верховного суда.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|20.10.2018 12:05|

Ну если бы шампанское было.

Гость|20.10.2018 12:09|

Это беспредел товарищи. Причем узаконенный. Любого так могут - ребра переломать на улице, бутылку засунуть. А будешь жаловаться - штраф сто тыщ за ложный донос.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 