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В стране и мире | Студент колледжа пошутил о бомбе и поплатился

18.10.2018|15:07
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В подмосковном Сергиевом Посаде филиал ВГИКа полностью эвакуировали после того, как один из студентов в шутку сказал своим товарищам, что принес с собой гранату. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По информации журналиста «Альтернативной газеты» Андрея Трофимова, звонок в полицию поступил от одного из учащихся, который попросил проверить колледж. После этого директору учебного заведения позвонил человек, представившийся майором МЧС, и сообщил о находящейся в здании осколочной гранате.

Через пять-семь минут после вызова на место прибыли силовики, кинологи, пожарные и скорая. Было эвакуировано около 400 человек. Информация о снаряде не подтвердилась.

По факту ложного сообщения о взрывном устройстве начато расследование. В муниципальных и образовательных учреждениях Сергиево-Посадского района введены повышенные меры безопасности.

17 октября ученик 4-го курса Керченского технологического техникума, 18-летний Владислав Росляков, взорвал несколько бомб в здании учебного заведения, расстрелял десятки людей из принесенного с собой ружья. По последним данным, в результате действий студента, покончившего с собой, погибли 20 человек, еще около 50 получили травмы и ранения.

Версия теракта не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

Источник — lenta.ru
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