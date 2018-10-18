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В стране и мире | На Таймыре появились мобильные морги на санях

18.10.2018|16:44
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В столице Таймыра Дудинке появились два мобильных, перевозимых на санях здания морга, сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

В сообщении сказано, что контейнеры площадью 30 квадратных метров оборудованы всем необходимым для хранения и вскрытия тел: холодильной камерой, залом для анатомирования, вентиляцией, кондиционированием, водоснабжением и электричеством. Модули соответствуют всем санитарным нормам и имеют надежную защиту.

Мобильные морги были куплены из-за отсутствия на территории поселков помещений для проведения судебно-медицинские исследований и временного хранения трупов. «В результате жителям приходилось своими силами производить захоронения без вскрытия и подтверждения факта смерти», – отметили в администрации.

Приобретенные морги предназначены для населенных пунктов Усть-Авам и Волочанка. Летом 2019-го еще один мобильный контейнер отправят в поселок Хантайское Озеро. Также планируется приобретение трех мобильных моргов для поселков Сындасско и Новорыбное сельского поселения Хатанга, а также поселка Носок сельского поселения Караул.

Источник — lenta.ru
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