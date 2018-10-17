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В стране и мире | Поисковики обяжут удалять пиратские ссылки без суда

17.10.2018|12:32
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Минкульт и Минкомсвязь разработают новый законопроект, в рамках которого поисковики смогут удалять из выдачи пиратские ссылки, не дожидаясь решения суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Доработку антипиратского законодательства обсудили в Госдуме на круглом столе комитетов по культуре и информационной политике. Помимо удаления ссылок на пиратские ресурсы, председатели предложили обеспечивать выдачу ссылок на сайты с легальным контентом в приоритетном порядке.

Чиновники также обсудили вопрос о внесудебной блокировке анонимных сайтов, так как большинство заявлений об удалении противоправного контента подается в отношении страниц, владельцев которых установить невозможно. Кроме того, председатели круглого стола предложили сократить время на удаление пиратского контента до трех суток вместо семи рабочих дней.

По данным издания, Mail.ru Group, Google, «Яндекс» и другие участники рынка в настоящее время обсуждают подписание с правообладателями меморандума об удалении ссылок на пиратский контент до судебного решения.

В конце августа «Яндекс» отказался подчиниться Роскомнадзору и удалить ссылки на пиратский контент в сервисе «Яндекс.Видео», предложив регулятору переадресовать требования владельцам площадок, которые размещали нелегальные ролики. Однако на следующий день компания удалила все спорные ссылки и пообещала оспорить требования в суде.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.10.2018 12:45|

Пора ограничивать во времени авторские права на законодательном уровне. Это наиболее разумный компромисс между желанием заработать одних и скачать на халяву других. Борьба с пиратством в нынешнем виде - абсолютно бессмысленное занятие и бесполезные немалые вбухивание денежных, человеческих и энергоресурсов.

Гость|17.10.2018 13:01|

ТОР-наше все! Все,стройными колоннами, идем в Onion!

А,если честно, нашим законотворцам не надоело бороться с ветряными мельницами?

Имя: Гость
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